Юнкер назвал Brexit "пустой тратой времени"

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/eu2018bg)

Юнкера посетовал, что на Brexit ушла значительная часть его пятилетнего срока

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает историю с выходом Британии из Евросоюза (Brexit) "пустой тратой времени", которая отняла значительную часть его пятилетнего срока. Об этом он заявил на ассамблее в Страсбурге, передает Reuters.

Юнкер отметил, что Brexit был "пустой тратой времени и энергии" и раздражал его, так как из-за выхода Британии из ЕС недостаточно было сделано для улучшения жизни граждан стран Евросоюза. Он также отметил, что одобрит сделку о Brexit только после того, как она будет одобрена британским парламентом.

"Сейчас нам нужно очень внимательно следить за событиями в Вестминстере. Но невозможно вообразить, что Европейский парламент ратифицирует соглашение до того, как это сделает Вестминстер. Сначала Лондон, затем Брюссель и Страсбург", - подчеркнул Юнкер.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Британии представило парламенту новый законопроект о Brexit. Один из пунктов отменяет необходимость проводить отдельное голосование в парламенте для утверждения сделки с ЕС.

В то же время, как известно, Великобритания готовится к Brexit без сделки.