Правительство Британии представило парламенту новый законопроект о Brexit

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Документ основан на соглашении с Евросоюзом

Правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о выходе страны из Евросоюза (Brexit), основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Документ содержит 110 страниц, а пояснения к нему занимают еще 125 страниц. Вечером понедельника, 21 октября, депутаты приступили к первому чтению законопроекта. Кабмин отвел на рассмотрение законопроекта Палатой общин всего три дня - чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября.

После документ рассмотрит Палата лордов, затем его передадут на подпись королеве Елизавете II.

В тексте законопроекта есть пункт о том, что он может быть принят в рекордно короткий срок, хотя на рассмотрение парламентом международных договоренностей должен отводиться минимум 21 день.

В другом пункте законопроекта отменяется необходимость проводить отдельное парламентское голосование об утверждении сделки с ЕС. Правительство поясняет, что сделка будет считаться одобренной парламентом по факту принятия закона во втором чтении, которое должно состояться уже во вторник.

Однако для утверждения документа может возникнуть ряд препятствий. Так, парламентарии во вторник, 22 октября, могут оспорить сам график, на котором настаивает правительство. Некоторые парламентарии уже заявляют, что нельзя принимать столь важный закон за три дня.

Также могут возникнуть поправки к закону, которые захочет внести оппозиция. Часть из поправок будет предложена уже перед вторым чтением, однако ожидается, что основные внесут перед третьим, которое ожидается в среду или четверг.

Также оппозиция может попытаться привязать одобрение законопроекта к проведению досрочных выборов в парламент, повторному референдуму о Brexit или изменению условия сделки с ЕС, добиваясь сохранения членства Великобритании в таможенном союзе ЕС. Таким образом кабмин сам может снять документ с голосования.

Если законопроект во втором чтении отклоненят или в его текст внесут существенные поправки, то это может означать отсрочку Brexit на несколько месяцев.

Напомним, как заявил 21 октября президент Европарламента Дэвид Сассоли, ЕП скажет свое последнее слово по Brexit после того, как парламент Великобритании выполнит свою часть работы и согласует соглашение о выходе из Евросоюза.

Покинуть ЕС Британия собиралась еще 29 марта 2019 года - через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако в британском парламенте трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. Впоследствии Мэй ушла в отставку, а ее преемник Борис Джонсон теперь настаивает на выходе из ЕС 31 октября - со сделкой или без нее. При этом 19 октября он направил Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.