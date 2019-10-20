В Лондоне заявили о готовности к Brexit 31 октября

Фото: Майкл Гоув (wikipedia.org)

Член кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил, что Великобритания намерена выйти из ЕС 31 октября

Великобритания намерена выйти из состава Европейского союза в запланированную дату, 31 октября. Об этом заявил член кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, у Лондона есть "средства и способности" на выход из состава ЕС.

Гоув заявил, что парламент "не может изменить решимость правительства" и заставить премьер-министра Бориса Джонсона передумать.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство Британии запустило чрезвычайный план действий под названием Yellowhammer, разработанный на случай выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза без соглашения.

Добавим, в субботу, 19 октября, британский парламент проголосовал за то, чтобы обязать премьер-министра страны Бориса Джонсона обратиться в Брюссель с просьбой об отсрочке Brexit.

После этого решения, Джонсон отправил в Брюссель два письма: в первом письме, который не был подписан, он просил об отсрочке Brexit, а в другом назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой.