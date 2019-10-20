ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Лондоне заявили о готовности к Brexit 31 октября

Новости » Политика    20.10.2019 - 16:57
В Лондоне заявили о готовности к Brexit 31 октября
Фото: Майкл Гоув (wikipedia.org)

Член кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил, что Великобритания намерена выйти из ЕС 31 октября

Великобритания намерена выйти из состава Европейского союза в запланированную дату, 31 октября. Об этом заявил член кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, у Лондона есть "средства и способности" на выход из состава ЕС.

Гоув заявил, что парламент "не может изменить решимость правительства" и заставить премьер-министра Бориса Джонсона передумать.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство Британии запустило чрезвычайный план действий под названием Yellowhammer, разработанный на случай выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза без соглашения.

Добавим, в субботу, 19 октября, британский парламент проголосовал за то, чтобы обязать премьер-министра страны Бориса Джонсона обратиться в Брюссель с просьбой об отсрочке Brexit.

После этого решения, Джонсон отправил в Брюссель два письма: в первом письме, который не был подписан, он просил об отсрочке Brexit, а в другом назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой.

В Британии запустили чрезвычайный план на случай Brexit без соглашения Европарламент рассмотрит результат голосования в Британии по Brexit в понедельник
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь