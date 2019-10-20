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В Британии запустили чрезвычайный план на случай Brexit без соглашения

Новости » Политика    20.10.2019 - 12:54
В Британии запустили чрезвычайный план на случай Brexit без соглашения
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Британское правительство готовится к выходу из ЕС без соглашения

Правительство Британии запустило чрезвычайный план действий под названием Yellowhammer, разработанный на случай выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза (Brexit) без соглашения. Об этом в интервью телеканала Sky News заявил министр по особым поручениям Майк Гоув.

По словам Гоува, Лондон готовится к выходу Британии из Евросоюза без соглашения, если Брююсель не согласится на отсрочку Brexit.

"Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочка Brexit (со стороны ЕС - ред.) предоставлена не будет", - подчеркнул министр.

Кроме того, Гоув добавил, что сегодня, 20 октября, британское правительство соберется на чрезвычайное заседание по поводу Brexit без соглашения с Евросоюзом.

"После вчерашнего голосования риск выхода без соглашения увеличился, потому что мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продолжение переговоров о Brexit", - отметил он.

Напомним, в субботу, 19 октября, британский парламент проголосовал за то, чтобы обязать премьер-министра страны Бориса Джонсона обратиться в Брюссель с просьбой об отсрочке Brexit.

После этого решения, Джонсон отправил в Брюссель два письма: в первом письме, который не был подписан, он просил об отсрочке Brexit, а в другом назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой.

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