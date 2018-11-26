ЕС добавит в список санкций еще четыре человека из-за "выборов" на Донбассе

Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

Эти санкции не имеют ничего общего с последними событиями в Азовском море

Европейський Союз может добавит в список санкций еще четыре человека из-за проведения "выборов" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"ЕС, вероятно, добавит еще 4 человека в список санкций из-за так называемых выборов на Донбассе. Это не имеет ничего общего с последними событиями в Азовском море", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЕС может ввести санкции против пятерых человек, ответственных за "выборы" в ОРДЛО. Корреспондент "Радио Свобода" Рикардо Йозвяк сообщил, что Европейский союз может добавить пять человек, ответственных за организацию "выборов" на Донбассе, в санкционный список.

В МИД Украины заявили, что результаты "выборов" в ОРДЛО не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

В НАТО также заявили, что "выборы" на Донбассе противоречат минским соглашениям. Кроме того, в Страсбурге 14 ноября состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, во время которого обсуждались "выборы" на временно оккупированной части Донбасса. В ходе заседания министры Совета Европы заверили о непризнании "выборов" и выразили полную поддержку украинской стороне.