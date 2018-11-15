ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Милане из-за сбоев в электросистеме метро пострадали 14 человек

Новости » Общество    15.11.2018 - 14:26
В Милане из-за сбоев в электросистеме метро пострадали 14 человек
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Среди пострадавших - двое детей

В Милане из-за сбоев электросистемы в метро внезапно остановился поезд, в результате чего травмировались 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Инцидент произошел утром 15 ноября в "час пик", когда вагоны метро переполнены пассажирами. Из-за уменьшения напряжения в сети, сработала аварийная система, которая и остановила поезд. Среди пострадавших пассажиров - двое детей 8 и 10 лет.

Однако в госпитализации нуждался только один пострадавший - врачи заподозрили у него перелом ноги. Все остальные отделались синяками и царапинами.

Напомним, в Италии недавно ввели чрезвычайное положение из-за непогоды. В частности, режим чрезвычайного положения ввели в Калабрии, Эмилии-Романьи, Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Лигурии, Ломбардии, Сардинии Сицилии, Тоскане, Венето и Трентино - Альто-Адидже.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что число погибших в результате наводнений в Италии увеличилось до 30 человек.

В Италии ввели чрезвычайное положение в пострадавших от непогоды регионах На юге Италии за коррупцию арестовали мэра Фускальдо и еще 13 человек
Новости Украины Италияметро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь