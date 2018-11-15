В Милане из-за сбоев в электросистеме метро пострадали 14 человек

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Среди пострадавших - двое детей

В Милане из-за сбоев электросистемы в метро внезапно остановился поезд, в результате чего травмировались 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Инцидент произошел утром 15 ноября в "час пик", когда вагоны метро переполнены пассажирами. Из-за уменьшения напряжения в сети, сработала аварийная система, которая и остановила поезд. Среди пострадавших пассажиров - двое детей 8 и 10 лет.

Однако в госпитализации нуждался только один пострадавший - врачи заподозрили у него перелом ноги. Все остальные отделались синяками и царапинами.

Напомним, в Италии недавно ввели чрезвычайное положение из-за непогоды. В частности, режим чрезвычайного положения ввели в Калабрии, Эмилии-Романьи, Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Лигурии, Ломбардии, Сардинии Сицилии, Тоскане, Венето и Трентино - Альто-Адидже.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что число погибших в результате наводнений в Италии увеличилось до 30 человек.