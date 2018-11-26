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ЄС додасть до списку санкцій ще чотири людини через "вибори" на Донбасі

Новини » Політика    26.11.2018 - 15:42
ЄС додасть до списку санкцій ще чотири людини через "вибори" на Донбасі
Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Ці санкції не мають нічого спільного з останніми подіями в Азовському морі

Європейський Союз може додати до списку санкцій ще чотири людини через проведення "виборів" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

"ЄС, ймовірно, додасть ще 4 людини в список санкцій через так звані вибори на Донбасі. Це не має нічого спільного з останніми подіями в Азовському морі", - додав він.

ЄС додасть до списку санкцій ще чотири людини через &quot;вибори&quot; на Донбасі

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЄС може запровадити санкції проти п'ятьох осіб, відповідальних за "вибори" в ОРДЛО. Кореспондент "Радіо Свобода" Рікардо Йозвяк повідомив, що Європейський союз може додати п'ять осіб, відповідальних за організацію виборів на Донбасі, в санкційний список.

У МЗС України заявили, що результати "выборов" у ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

У НАТО заявили, що "вибори" на Донбасі суперечать мінськими угодами. Крім того, в Страсбурзі 14 листопада відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого обговорювалися "выборы" на тимчасово окупованій частині Донбасу. В ході засідання міністри Ради Європи запевнили про невизнання виборів і висловили повну підтримку українській стороні.

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