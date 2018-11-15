ЕС может ввести санкции против пятерых человек, ответственных за выборы в ОРДЛО

Фото: флаг ЕС (twitter.com/EU/Commission)

Главы МИД стран ЕС должны принять решение 19 ноября

Европейский союз может ввести санкции против пятерых человек, ответственных за так называемые "выборы" на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Европейский союз может добавить пять человек, ответственных за организацию "выборов" на Донбассе, в санкционный список", - сообщил журналист.

По его словам, министры иностранных дел ЕС должны принять решение в понедельник, 19 ноября.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новый пакет санкций против причастных к проведению "выборов" на оккупированной территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Российской Федерацией.

Как писало РБК-Украина ранее, в МИД Украины заявили, что результаты "выборов" в ОРДЛО не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

В НАТО также заявили, что "выборы" на Донбассе противоречат минским соглашениям. Кроме того, в Страсбурге 14 ноября состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, во время которого обсуждались "выборы" на временно оккупированной части Донбасса. В ходе заседания министры Совета Европы заверили о непризнании "выборов" и выразили полную поддержку украинской стороне.