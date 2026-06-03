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В ЄС бачать новий прогрес у переговорах щодо вступу України, - ЗМІ

15:25 03.06.2026 Ср
2 хв
Київ може отримати потужний імпульс уже в червні
aimg Валерій Ульяненко
Фото: засідання лідерів країн Європейського Союзу (Getty Images)

Україна та Європейський Союз можуть відкрити одразу два переговорні кластери щодо вступу вже у червні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, розширення програми переговорів стало можливим завдяки позитивній динаміці у відносинах з Будапештом. Консультації між Україною та Угорщиною щодо прав угорської нацменшини наразі успішно просуваються.

Саме цей прогрес дозволяє європейській стороні розглянути відкриття не одного, а одразу двох переговорних кластерів.

Попередньо міжурядову конференцію планують провести 15 червня в Люксембурзі. Водночас у ЄС наголошують, що цей графік не є остаточним і ще може змінитися.

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"Головування (Кіпру в Раді ЄС, - ред.) знову підтвердило свою мету провести міжурядові конференції до червневої Ради із загальних питань і, найімовірніше, 15 червня після засідання Ради із закордонних справ, водночас наголошуючи, що процес потребуватиме значної гнучкості й може передбачати коригування в останню мить", йдеться у документі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав ЄС якнайшвидше розпочати перший переговорний кластер щодо вступу України. Він наголосив, що суперечки між Києвом і Будапештом на двосторонньому рівні не мають ставати перешкодою для євроінтеграції України.

Крім того, у Брюсселі раніше заявляли, що Україна здатна пройти більшість етапів переговорного процесу щодо членства в ЄС упродовж наступних 12-18 місяців. За такого сценарію вже у 2027 році Київ теоретично може перейти до підписання угоди про вступ до Євросоюзу.

Зазначимо, Європейська комісія вже погодила попередній графік переговорів про вступ України. Відповідно до нього, у середині червня Брюссель планує запропонувати відкриття першого переговорного кластера.

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