В ЕС видят новый прогресс в переговорах по вступлению Украины, - СМИ

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, расширение программы переговоров стало возможным благодаря положительной динамике в отношениях с Будапештом. Консультации между Украиной и Венгрией по правам венгерского нацменьшинства пока успешно продвигаются.

Именно этот прогресс позволяет европейской стороне рассмотреть открытие не одного, а сразу двух переговорных кластеров.

Предварительно межправительственную конференцию планируют провести 15 июня в Люксембурге. В то же время в ЕС отмечают, что этот график не является окончательным и еще может измениться.

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"Председательство (Кипра в Совете ЕС, - ред.) вновь подтвердило свою цель провести межправительственные конференции до июньского Совета по общим вопросам и, скорее всего, 15 июня после заседания Совета по иностранным делам, одновременно отмечая, что процесс потребует значительной гибкости и может предусматривать корректировку в последний момент", говорится в документе.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС как можно быстрее начать первый переговорный кластер по вступлению Украины. Он подчеркнул, что споры между Киевом и Будапештом на двустороннем уровне не должны становиться препятствием для евроинтеграции Украины.