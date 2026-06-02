ЄС вже час почати вступні переговори з Україною, - Мерц

16:07 02.06.2026 Вт
Яка країна Євросоюзу досі гальмує інтеграцію України?
aimg Марія Науменко
ЄС вже час почати вступні переговори з Україною, - Мерц фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. Він наголосив, що двосторонні питання з Угорщиною мають вирішуватися окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію Мерца з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Берліні.

Читайте також: Брюссель шукає "нову модель" розширення ЄС на тлі заявки України

За словами канцлера, Німеччина розуміє прагнення Будапешта врегулювати питання, пов'язані з угорською меншиною в Україні.

"Ми розуміємо, що Будапешт спочатку хоче врегулювати двосторонні питання, наприклад права угорської меншини в Україні", - додав Мерц.

Водночас він наголосив, що такі дискусії не повинні ставати перешкодою для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Це не повинно відбуватися на шкоду європейській підтримці і не повинно відволікати нас від мети зараз відкрити перший переговорний напрямок з Україною", - підкреслив німецький лідер.

Таким чином Мерц фактично закликав країни ЄС перейти до практичного етапу переговорів про вступ України, попри наявні розбіжності між Києвом і Будапештом.

Питання відкриття першого переговорного кластера залишається одним із ключових елементів подальшого просування України до членства в Європейському Союзі. Для ухвалення відповідного рішення необхідна підтримка всіх держав-членів блоку.

Нагадаємо, раніше в Брюселі заявляли, що Україна може пройти більшість переговорних етапів щодо вступу до Європейського Союзу протягом найближчих 12-18 місяців. За таких темпів уже у 2027 році Київ теоретично зможе перейти до підписання угоди про членство в ЄС.

Водночас Європейська комісія вже затвердила орієнтовний графік переговорного процесу щодо вступу України. Згідно з ним, Брюссель планує в середині червня запропонувати відкрити перший переговорний кластер.

