Україна може вийти на підписання угоди про вступ до ЄС у 2027 році, - Качка

Україна може за 12-18 місяців закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС і вже у 2027 році перейти до підписання договору про членство.

Як повідомляє РБК-Україна , про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив під час години запитань до уряду.

Качка нагадав, що Євросоюз передав українській стороні 145 вимог для відкриття переговорних кластерів наперед.

"Більшість із них стосується приведення українського законодавства до стандартів Союзу, а також практики щоденної роботи інституцій. Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС", - зазначив віцепрем'єр.

Він уточнив, що у березні Україна отримала другу порцію умов для успішного завершення технічних переговорів за всіма розділами. Наразі технічна робота з Єврокомісією ведеться по всіх шести кластерах.

Водночас Качка зазначив, що навіть після можливого підписання договору про вступ процес ще не буде завершеним: документ має пройти ратифікацію в парламентах усіх країн ЄС, а також в Україні, що може зайняти кілька років.