Україна може вийти на підписання угоди про вступ до ЄС у 2027 році, - Качка
Україна може за 12-18 місяців закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС і вже у 2027 році перейти до підписання договору про членство.
Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив під час години запитань до уряду.
Качка нагадав, що Євросоюз передав українській стороні 145 вимог для відкриття переговорних кластерів наперед.
"Більшість із них стосується приведення українського законодавства до стандартів Союзу, а також практики щоденної роботи інституцій. Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС", - зазначив віцепрем'єр.
Він уточнив, що у березні Україна отримала другу порцію умов для успішного завершення технічних переговорів за всіма розділами. Наразі технічна робота з Єврокомісією ведеться по всіх шести кластерах.
Водночас Качка зазначив, що навіть після можливого підписання договору про вступ процес ще не буде завершеним: документ має пройти ратифікацію в парламентах усіх країн ЄС, а також в Україні, що може зайняти кілька років.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, раніше президент Україн Володимир Зеленський заявляв про те, що українська влада зробить усе, щоб країна була готова до вступу в Євросоюз до 2027 року.
При цьому Київ закликав Брюссель визначити 1 січня 2027 року як дату вступу України до ЄС.
Водночас єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до ЄС у 2027 році є неможливим. За її словами, процес членства залежить від двох конкретних речей - досягнення миру та проведення реформ.
Крім того, уряди деяких європейських країн не підтримують активне обговорення та пришвидшення вступу нових членів, зокрема України. Серед таких держав - Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія.
Нещодавно Німеччина та Франція запропонували формат "полегшеного" членства для України. Він передбачає надання певних "символічних пільг" та положення про взаємну оборону, але не дає Києву права голосу.