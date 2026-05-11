Єрмак отримав підозру від САП і НАБУ

21:30 11.05.2026 Пн
2 хв
Про яку статтю кримінального кодексу йдеться?
aimg Валерій Ульяненко
Єрмак отримав підозру від САП і НАБУ Фото: Андрій Єрмак, екскерівник ОП (president.gov.ua)
Сьогодні, 11 травня, колишньому керівнику Офісу президента України повідомили про підозру у легалізації грошей на елітному будівництві під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву САП та джерело у правоохоронних органах.

Читайте також: Без Єрмака, але зі "старою гвардією": з ким тепер радиться Зеленський

Джерело повідомило РБК-Україна, що йдеться про екскерівника ОП Андрія Єрмака.

"НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників - колишньому керівнику Офісу президента України", - йдеться у заяві.

Підозру оголосили за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Деталі вчинення злочину - у відео:

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Що передувало

Сьогодні, 11 травня, НАБУ і САП проводили слідчі дії з екскерівником ОП Андрієм Єрмаком.

Причина слідчих дій не уточнювалась, але в листопаді минулого року до Єрмака вже приходили з обшуками в рамках резонансної справи "Мідас". Того ж дня його було звільнено з посади керівника Офісу президента.

Справа "Мідас"

Нагадаємо, минулого року НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі". За версією слідства, злочинці вимагали від контрагентів підприємства відкати у розмірі 10-15% вартості контракту.

У ЗМІ на тлі розслідування з'явилися чутки, що одним із фігурантів може бути тодішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як відомо, Єрмак фігурує на так званих "плівках Міндіча" та підозрюється в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці. Коли справа стала резонансною, почали випливати псевдоніми фігурантів схем.

Спочатку повідомлялось, що ексочільник Офісу президентпа України фігурував на плівках під псевдонімом "Алі-Баба", однак пізніше детектив у справі назвав інший псевдонім Єрмака - "Хірург".

