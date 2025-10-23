Єрмак: Трамп підтримує початок переговорів з поточної лінії зіткнення

Президент США Дональд Трамп підтримує початок переговорів про припинення війни в Росії в Україні з поточної лінії бойового зіткнення.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Питання можливих варіантів припинення вогню під час переговорів з Росією обговорювалося на зустрічі в Білому домі.
За словами Єрмака, велася дискусія, під час якої озвучували й позиції, які під час розмови з Трампом висловлював російський диктатор Володимир Путін.
На уточнювальне питання, чи просто передавали позицію росіян, голова ОП зазначив, що її представили, але підкреслив: позиція російської сторони не є позицією США.
"Вони її представили. Однак позиція російської сторони - це не позиція Сполучених Штатів. Позиція США - і Трамп чітко це озвучив - полягає в тому, що переговори мають починатися з поточної лінії зіткнення", - сказав Єрмак.
Він підкреслив, що, як і у випадку з Газою, переговори неможливі без припинення вогню. "Не можна дозволяти Росії продовжувати війну, прикриваючись переговорами, і тим самим гальмувати введення нових санкцій і збільшення допомоги Україні", - додав керівник ОП.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні, а перед цим провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський і Путін повинні зупинити війну в тих територіальних межах, які склалися на теперішній час, та укласти угоду.
"Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на перемогу, нехай історія вирішує! Більше жодної стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей", - наголосив Трамп.
Зеленський підтримав слова очільника Білого дому, наголосивши, що готовий до будь-яких форматів, які можуть наблизити мир.
Проте Росія вже відкинула пропозицію Трампа. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Москва не хоче перемир'я.
Сьогодні ж Зеленський ще раз наголосив, що Україна готова до перемовин у будь-якому форматі. Пріоритетом залишається досягнення справедливого та довготривалого миру, а для цього необхідно посилити тиск на агресора.