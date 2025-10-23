Єрмак: Трамп підтримує початок переговорів з поточної лінії зіткнення

Питання можливих варіантів припинення вогню під час переговорів з Росією обговорювалося на зустрічі в Білому домі.

За словами Єрмака, велася дискусія, під час якої озвучували й позиції, які під час розмови з Трампом висловлював російський диктатор Володимир Путін.

На уточнювальне питання, чи просто передавали позицію росіян, голова ОП зазначив, що її представили, але підкреслив: позиція російської сторони не є позицією США.

"Вони її представили. Однак позиція російської сторони - це не позиція Сполучених Штатів. Позиція США - і Трамп чітко це озвучив - полягає в тому, що переговори мають починатися з поточної лінії зіткнення", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що, як і у випадку з Газою, переговори неможливі без припинення вогню. "Не можна дозволяти Росії продовжувати війну, прикриваючись переговорами, і тим самим гальмувати введення нових санкцій і збільшення допомоги Україні", - додав керівник ОП.