Ермак: Трамп поддерживает начало переговоров по текущей линии соприкосновения

Президент США Дональд Трамп поддерживает начало переговоров о прекращении войны в России в Украине с текущей линии боевого соприкосновения.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Вопрос возможных вариантов прекращения огня во время переговоров с Россией обсуждался на встрече в Белом доме.
По словам Ермака, велась дискуссия, во время которой озвучивали и позиции, которые во время разговора с Трампом высказывал российский диктатор Владимир Путин.
На уточняющий вопрос, просто ли передавали позицию россиян, глава ОП отметил, что ее представили, но подчеркнул: позиция российской стороны не является позицией США.
"Они ее представили. Однако позиция российской стороны - это не позиция Соединенных Штатов. Позиция США - и Трамп четко это озвучил - заключается в том, что переговоры должны начинаться с текущей линии соприкосновения", - сказал Ермак.
Он подчеркнул, что, как и в случае с Газой, переговоры невозможны без прекращения огня. "Нельзя позволять России продолжать войну, прикрываясь переговорами, и тем самым тормозить введение новых санкций и увеличение помощи Украине", - добавил руководитель ОП.
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, а перед этим провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
После встречи Трамп заявил, что Зеленский и Путин должны остановить войну в тех территориальных границах, которые сложились в настоящее время, и заключить соглашение.
"Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба претендуют на победу, пусть история решает! Больше никакой стрельбы, никакой смерти, никаких огромных и неоправданных расходов денег", - подчеркнул Трамп.
Зеленский поддержал слова главы Белого дома, подчеркнув, что готов к любым форматам, которые могут приблизить мир.
Однако Россия уже отвергла предложение Трампа. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва не хочет перемирия.
Сегодня же Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любом формате. Приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира, а для этого необходимо усилить давление на агрессора.