Віткофф, Єрмак та Умеров цього тижня обговорять гарантії безпеки для України, - ЗМІ

Українська делегація на цьому тижні прибуде до США та зустрінеться зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Спецпосланник президента Дональда Трампа та українські представники обговорять гарантії безпеки для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg .

Джерело, знайоме з планами обговорення, повідомило, що ключовою темою стануть саме гарантії безпеки. З української сторони у переговорах візьмуть участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров.

Окрім обговорення гарантій безпеки, на порядку денному буде обговорення можливої майбутньої двосторонньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Видання зазначає, що делегація України прибуде на переговори на тлі розгортання інтенсивних дискусій щодо надання Україні гарантій безпеки.