Віткофф, Єрмак та Умеров цього тижня обговорять гарантії безпеки для України, - ЗМІ

США, Середа 27 серпня 2025 16:39
UA EN RU
Віткофф, Єрмак та Умеров цього тижня обговорять гарантії безпеки для України, - ЗМІ Фото: спецпосланець Трампа Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Українська делегація на цьому тижні прибуде до США та зустрінеться зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Спецпосланник президента Дональда Трампа та українські представники обговорять гарантії безпеки для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

Джерело, знайоме з планами обговорення, повідомило, що ключовою темою стануть саме гарантії безпеки. З української сторони у переговорах візьмуть участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров.

Окрім обговорення гарантій безпеки, на порядку денному буде обговорення можливої майбутньої двосторонньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Видання зазначає, що делегація України прибуде на переговори на тлі розгортання інтенсивних дискусій щодо надання Україні гарантій безпеки.

"Поки Трамп наполягає на швидкій угоді між Києвом та Москвою щодо припинення війни, прихильники України зосереджуються на визначенні гарантій безпеки, які вони можуть надати, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди, досягнутої з Путіним", - сказано у матеріалі.

Гарантії безпеки: робота дипломатії

Раніше сам Віткофф в інтерв'ю американським ЗМІ 27 серпня підтвердив, що цього тижня проведе зустріч з представниками України в Нью-Йорку. За його словами, сторони обговорять наступний етап завершення війни.

А до цього Віткофф заявив, що США розраховують домогтися завершення війни в Україні та на Близькому Сході вже до кінця цього року.

Президент України Володимир Зеленський 25 серпня теж заявив, що цього тижня українська сторона проведе серію зустрічей з американськими партнерами, під час яких планується напрацювати базовий план гарантій безпеки.

Зі свого боку 25 серпня президент Дональд Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.

