США хочуть урегулювати війни в Україні та на Близькому Сході до кінця року, - Віткофф

США хочуть добитися врегулювання війни Росії проти України до кінця року. Також у Вашингтоні хочуть бачити в ці терміни мир на Близькому Сході.

Як передає РБК-Україна , про це під час засідання американського уряду заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Віткофф на засіданні уряду, на якому також був присутній президент США Дональд Трамп, розповів, що, на його думку, американський лідер за вісім місяців "завершив навіть більше семи конфліктів".

"Я чую про це, подорожуючи по всьому світу. У місцях, де звільняють заручників, про вас говорять із глибокою повагою. Це справді вражає", - додав він.

Спецпредставник нагадав, що він був у Секторі Газа, куди США доставляли їжу та гуманітарну допомогу. І там люди нібито аплодували Трампу і тримали плакати.

За словами Віткоффа, наразі тривають переговори про приєднання нових країн до "Авраамських угод" - серії мирних договорів 2020 року між Ізраїлем і кількома арабськими країнами (ОАЕ, Бахрейн, пізніше Судан і Марокко), укладених за посередництва США, які були спрямовані на нормалізацію відносин.

"Концепція "мир через силу" дійсно працює. Росія та Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС - у нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів, і ми сподіваємося врегулювати їх до кінця року. Ваша команда - це щось неймовірне", - додав він.

Віткофф також уточнив, що хоче, щоб Нобелівський комітет віддав Нобелівську премію миру саме Трампу.