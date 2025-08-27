Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности, - Зеленский
Украинская делегация в пятницу, 29 августа, проведут встречу с командой президента США Дональда Трампа. Будут говорить о гарантиях безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня продолжается дипломатическая работа наша - нашего Офиса, МИД, СНБО - с партнерами, которые поддерживают необходимость формата на уровне лидеров - формата для окончания войны. Уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах - именно этот уровень нам нужен", - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что все видят очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров.
"Россияне не собираются выполнять то, что обещали, и обещали США, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии. Надо давить. Надо принуждать Россию к реальным шагам. Россия должна закончить войну, которую начала, которую продолжает. Ответ от них должен быть", - подчеркнул президент.
По его словам, россиян надо дожать до правильного ответа. А это зависит от США и "всех тех, кто считает эту войну действительно неправильной".
"Мы со своей стороны будем максимально готовы - с площадками, которые готовы принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию", - добавил Зеленский.
Он рассказал, что вчера глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности относительно посредничества в переговорах с РФ.
Сегодня были встречи в Саудовской Аравии, завтра - в Швейцарии.
"В пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности", - сообщил президент.
По его словам, задача - максимально ускориться с гарантиями безопасности для Украины, чтобы это также было рычагом влияния на РФ.
"Россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться", - подчеркнул Зеленский.
Встреча Уиткоффа, Ермака и Умерова
Напомним, ранее СМИ сообщали, что украинская делегация на этой неделе прибудет в США и встретится со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Спецпосланник президента Дональда Трампа и украинские представители обсудят гарантии безопасности для Киева.
С украинской стороны в переговорах примут участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Кроме обсуждения гарантий безопасности, на повестке дня будет обсуждение возможной будущей двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Ранее сам Уиткофф в интервью американским СМИ подтвердил, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины в Нью-Йорке. По его словам, стороны обсудят следующий этап завершения войны.
А до этого Уиткофф заявил, что США рассчитывают добиться завершения войны в Украине и на Ближнем Востоке уже до конца этого года.