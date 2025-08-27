Віткофф анонсував зустріч з представниками України в Нью-Йорку

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня проведе зустріч з представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку та назвав це важливим фактором.

"Це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами. Я думаю, що скоро ми зможемо побачити двосторонню зустріч (президентів України та Росії. - ред.)", - сказав Віткофф.