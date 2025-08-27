ua en ru
Віткофф анонсував зустріч з представниками України в Нью-Йорку

Середа 27 серпня 2025 03:50
Віткофф анонсував зустріч з представниками України в Нью-Йорку Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня проведе зустріч з представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку та назвав це важливим фактором.

"Це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами. Я думаю, що скоро ми зможемо побачити двосторонню зустріч (президентів України та Росії. - ред.)", - сказав Віткофф.

Мирні переговори

16 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери попередньо обговорили ймовірні сценарії завершення війни в Україні.

18 серпня у Білому домі Трамп провів переговори з українським лідером Володимиром Зеленським і низкою лідерів країн ЄС.

За підсумками зустрічі, президент США зателефонував у Москву та повідомив про початок підготовки двостороннього саміту лідерів.

За словами Зеленського, цього тижня українська сторона проведе серію зустрічей з американськими партнерами, під час яких планується напрацювати базовий план гарантій безпеки.

Раніше Віткофф заявив, що США розраховують закінчити війну в Україні та на Близькому Сході до кінця цього року.

