Єрмак розповів, чи є у нього гроші на можливу заставу

Захисник екскерівника ОП казав про 180 мільйонів гривень, наводячи аргумент, що у того немає в деклараціях таких грошей.

У Єрмака запитали, чи справді підйомна чи не підйомна для нього ця сума.

"В мене точно немає такої суми. В мене є тільки те, що зафіксовано в моїх деклараціях", - відповів екскерівник ОП.

Суд над Єрмаком

Нагадаємо, 11 травня екскерівник ОП Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП у рамках справи "Династія".

Правоохоронці встановили, що у 2020 році колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив збудувати елітне містечко "Династія" в селі Козин під Києвом за гроші, отримані протиправним шляхом.

За даними слідства, до будівництва Чернишов залучив бізнесмена Тимура Міндіча, а також Андрія Єрмака. У НАБУ і САП повідомили, що в межах схеми її учасники в період із 2021 до 2025 року "відмили" 8,9 млн доларів.