Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Єрмак розповів, чи є у нього гроші на можливу заставу

17:18 13.05.2026 Ср
2 хв
Чи є сума застави, яку вимагає обвинувачення, підйомною для екскерівника ОП?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Андрій Єрмак (Getty Images)

Сторона обвинувачення вимагає арешт колишнього керівника Офісу президента із можливістю виходу під заставу у розмірі 180 млн гривень. Андрій Єрмак стверджує, що таких грошей він не має.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це Єрмак заявив під час судового засідання.

Читайте також: Єрмаку продовжують обирати запобіжний захід: що відбувається в суді

Захисник екскерівника ОП казав про 180 мільйонів гривень, наводячи аргумент, що у того немає в деклараціях таких грошей.

У Єрмака запитали, чи справді підйомна чи не підйомна для нього ця сума.

"В мене точно немає такої суми. В мене є тільки те, що зафіксовано в моїх деклараціях", - відповів екскерівник ОП.

Суд над Єрмаком

Нагадаємо, 11 травня екскерівник ОП Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП у рамках справи "Династія".

Правоохоронці встановили, що у 2020 році колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив збудувати елітне містечко "Династія" в селі Козин під Києвом за гроші, отримані протиправним шляхом.

За даними слідства, до будівництва Чернишов залучив бізнесмена Тимура Міндіча, а також Андрія Єрмака. У НАБУ і САП повідомили, що в межах схеми її учасники в період із 2021 до 2025 року "відмили" 8,9 млн доларів.

У вівторок, 12 травня, Єрмаку почали обирати запобіжний захід - він відкидає всі звинувачення на його адресу. Його адвокат зазначив, що вони з підзахисним сподіваються, що рішення щодо арешту не буде.

Зазначимо, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що судовий процес над Андрієм Єрмаком може бути використаний у гібридній війні. За її словами, цей суд свідчить про те, що антикорупційні інституції у країні працюють.

