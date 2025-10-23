ua en ru
Єрмак: Я не згоден, що зустріч Зеленського з Трампом пройшла погано

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 09:07
UA EN RU
Єрмак: Я не згоден, що зустріч Зеленського з Трампом пройшла погано Фото: глава Офісу президента Андрй Єрмак (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Маловічко Юлія

Не можна сказати, що зустріч глави держави Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом 17 жовтня пройшла погано. Хоч Україна і не отримала схвалення деяких запитів, діалог триває.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Я не згоден з оцінкою, що вона (зустріч - ред.) пройшла погано. Так, ми не отримали всіх рішень, на які розраховували тут і зараз: дзвінок Путіна, безсумнівно, зіграв свою роль. Але це був не спринт за миттєвими перемогами, а радше закладання фундаменту для подальшої роботи", - сказав Єрмак.

За його словами, головне, що розмова завершилася фіксацією спільної стратегічної позиції держав - будь-які переговори і, як наслідок, припинення вогню, можливі тільки з прив'язкою до поточної лінії зіткнення.

"Тобто діалог триває. Але це не означає, що він завжди має приносити стовідсотковий результат. Нам би цього дуже хотілося, звісно. І ми докладаємо всіх зусиль, повірте. Однак іноді для отримання результату, крім зусиль, потрібно і дуже багато часу", - додав глава Офісу президента.

Зустріч Зеленського з Трампом

Нагадаємо, 17 жовтня в Вашингтоні пройшла зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Важливо для України рішення щодо надання ракет Tomahawk поки американська сторона не схвалила, хоча у Трампа запевнили, що поки остаточної відповіді немає і робота триває.

Ймовірно, як припустив Зеленський, на Трампа в цьому питанні вплинув його діалог телефоном з главою Кремля Володимиром Путіним.

Щобільше, напередодні Трамп заявив, що інформація про те, що США дали дозвіл Києву на далекобійні удари по РФ є фейком.

