Росіяни "зістрибують" з дипломатії щойно тиск Tomahawk трохи ослаб, - Зеленський

Щойно США відтермінували питання надання Україні ракет Tomahawk, Кремль почав відходити від дипломатії та шукати відмовки, щоб не йти на переговори.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави.

Глава держави нагадав удари РФ по інфраструктурі Сумщини, Чернігівщини та інших регіонів і додав, що зараз служби безперервно працюють над відновленням пошкоджень задля того, щоб повернути населенню світло та тепло.

"Так само активно й максимально треба працювати дипломатам, політичним лідерам. Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу Tomahawk, одразу проявив готовність повернутися до дипломатії", - написав Зеленський і додав, що після рішення США ситуація змінилась.

Президент нагадав, що Вашингтон так і не схвалив надання Україні Tomahawk, після чого Москва почала шукати відмовки від переговорів у Будапешті.

"І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог...Лише тиск на Росію може це виправити й зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності", - заявив Зеленський, згадуючи щоденний терор росіян по інфраструктурі напередодні зими.