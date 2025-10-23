Єрмак про поставки Patriot: Трамп дав "зелене світло"

Єрмак зауважив, що не може розкривати всіх деталей перемовин. Однак розповів, що найефективнішими є новітні системи, але на них - великі черги.

"Умовно кажучи, там довга черга, але ми намагаємося бути максимально близько до вікна видачі. Найголовніше тут - Трамп дав "зелене світло", тож по цій лінії питання переважно технічні", - заявив глава ОП.

За його словами, наразі також активно працює програма закупівель американської зброї по системі PURL, до якої в Брюсселі вже приєдналися 17 країн.

"Цьому також сприяв сильний публічний виступ міністра оборони (США) Піта Хегсета. Що ж до додаткового озброєння, то тут не прозвучало ні "так", ні "ні". До речі, Tomahawk далеко не єдине, що можна обговорювати. Діалог триває, і я б не сказав, що ці двері зачинені". - підсумував глава Офісу президента.