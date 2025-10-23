ua en ru
Єрмак про поставки Patriot: Трамп дав "зелене світло"

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 11:15
Єрмак про поставки Patriot: Трамп дав "зелене світло" Фото: американська система ППО ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Маловічко Юлія

Україна отримала від США повне підтвердження підтримки протиповітряної оборони. Лідер США Дональд Трамп дав "зелене світло" щодо передачі Києву ЗРК Patriot.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак зауважив, що не може розкривати всіх деталей перемовин. Однак розповів, що найефективнішими є новітні системи, але на них - великі черги.

"Умовно кажучи, там довга черга, але ми намагаємося бути максимально близько до вікна видачі. Найголовніше тут - Трамп дав "зелене світло", тож по цій лінії питання переважно технічні", - заявив глава ОП.

За його словами, наразі також активно працює програма закупівель американської зброї по системі PURL, до якої в Брюсселі вже приєдналися 17 країн.

"Цьому також сприяв сильний публічний виступ міністра оборони (США) Піта Хегсета. Що ж до додаткового озброєння, то тут не прозвучало ні "так", ні "ні". До речі, Tomahawk далеко не єдине, що можна обговорювати. Діалог триває, і я б не сказав, що ці двері зачинені". - підсумував глава Офісу президента.

Нагадаємо, 17 жовтня в Вашингтоні пройшла зустріч президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

Обговорювались, зокрема, питання підтримки обороноздатності України.

В результаті Зеленський заявив, що Україна буде щороку отримувати системи протиповітряної оборони Patriot і вже готується відповідний контракт на поставку 25 таких ЗРК.

Однак поки в США не дали чіткої відповіді щодо передачі Києву далекобійних ракет Tomahawk, хоча й запевнили, що робота у цьому напрямку триває.

