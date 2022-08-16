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Ермак о деоккупации территорий: "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ

Новина українською →
Киев, Вторник 16 августа 2022 11:41
Ермак о деоккупации территорий: "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Крыму прошла операция "демилитаризация" в ювелирном стиле Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины - лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым - это Украина", - написал он.

Напомним, сегодня утром во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

По данным местных СМИ, в районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское.

В Минобороны РФ уже подтвердили взрывы в Крыму и заявили, что произошло якобы возгорание на площадке для хранения боеприпасов.

В свою очередь советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что взрывы в Крыму - это демилитаризация в действии.

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Вооруженные силы Украины Крым Андрей Ермак Взрыв
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