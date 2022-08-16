Ермак о деоккупации территорий: "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ

Во временно оккупированном Крыму прошла операция "демилитаризация" в ювелирном стиле Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины - лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым - это Украина", - написал он.

Напомним, сегодня утром во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

По данным местных СМИ, в районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское.

В Минобороны РФ уже подтвердили взрывы в Крыму и заявили, что произошло якобы возгорание на площадке для хранения боеприпасов.

В свою очередь советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что взрывы в Крыму - это демилитаризация в действии.