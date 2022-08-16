Єрмак про деокупацію територій: "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ
У тимчасово окупованому Криму пройшла операція" демілітаризація " в ювелірному стилі Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Операція "демілітаризація" в ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни - найкращі спонсори гарного настрою. Крим - це Україна", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.
За даними місцевих ЗМІ, в районі сталося відразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої і детонація на складі боєприпасів в селищі Травневе.
Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе.
У Міноборони РФ вже підтвердили вибухи в Криму і заявили, що сталося нібито загоряння на майданчику для зберігання боєприпасів.
У свою чергу радник Єрмака Михайло Подоляк заявив, що вибухи в Криму - це демілітаризація в дії.