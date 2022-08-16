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Подоляк о новых взрывах в Крыму: демилитаризация в действии

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 09:55
Подоляк о новых взрывах в Крыму: демилитаризация в действии Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Крым нормальной страны - это о Черном море и отдыхе, а оккупированный российскими боевиками полуостров - это взрывы на складах и рост смертельной опасности для захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны - это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым - это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", - написал он.

Напомним, сегодня утром во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

По данным местных СМИ, в районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское.

В Минобороны РФ уже подтвердили взрывы в Крыму и заявили, что произошло якобы возгорание на площадке для хранения боеприпасов.

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Ирина Подоляк Крым Джанкой Взрыв
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