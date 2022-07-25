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Эрдоган надеется, что Украина и Россия будут выполнять свои обязанности в рамках зернового соглашения

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Турция, Понедельник 25 июля 2022 22:23
Эрдоган надеется, что Украина и Россия будут выполнять свои обязанности в рамках зернового соглашения Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Украина и Россия будут выполнять свои обязанности в рамках подписанного ими соглашения по экспорту украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Эрдогана государственному вещателю TRT Haber.

"Мы ожидаем, что они признают подписанные ими соглашения и будут действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами", - сказал он.

Эрдоган добавил, что "оперативный аспект" механизма будет координироваться из Совместного центра в Стамбул с представителями всех сторон.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано зерновое соглашение. Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта через Черное море.

Однако Россия в очередной раз нарушила все договоренности и 23 июля нанесла удар по Одесскому морскому торговому порту, где хранилось зерно, которое подготовили для экспорта.

При этом в ООН допускают, что Россия могла не нарушить соглашение о "зерновом коридоре" этим ракетным ударом.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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