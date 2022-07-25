Эрдоган надеется, что Украина и Россия будут выполнять свои обязанности в рамках зернового соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Украина и Россия будут выполнять свои обязанности в рамках подписанного ими соглашения по экспорту украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Эрдогана государственному вещателю TRT Haber .

"Мы ожидаем, что они признают подписанные ими соглашения и будут действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами", - сказал он.

Эрдоган добавил, что "оперативный аспект" механизма будет координироваться из Совместного центра в Стамбул с представителями всех сторон.