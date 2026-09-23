ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває

16:47 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває Фото: співробітники поліції та л(Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Києві кількість постраждалих через російську атаку 23 вересня зросла до 41 людини. У столиці триває повітряна атака ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 16:25 відомо про 41 постраждалого внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів по столиці", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про атаку на Київ

Росія атакувала Київ 23 вересня. Загинули щонайменше двоє людей.

Унаслідок ударів у кількох районах столиці сталися пожежі та пошкодження.

У Солом'янському районі уламки БПЛА впали між будинками, загорілася територія транспортного підприємства, також зафіксували падіння дрона на магазин і влучання у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.

У Голосіївському районі пошкоджені складські приміщення, АЗС, бізнес-центр та об'єкти транспортної інфраструктури.

У Дарницькому районі зафіксували влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та пожежу на АЗС.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Російська Федерація Київ Дрони
Новини
Пісторіус: Німеччина може задовольнити дефіцит ракет для Patriot, треба дозвіл США
Пісторіус: Німеччина може задовольнити дефіцит ракет для Patriot, треба дозвіл США
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом