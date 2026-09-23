У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває

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У Києві кількість постраждалих через російську атаку 23 вересня зросла до 41 людини. У столиці триває повітряна атака ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 16:25 відомо про 41 постраждалого внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів по столиці", - йдеться в повідомленні. Що відомо про атаку на Київ Росія атакувала Київ 23 вересня. Загинули щонайменше двоє людей. Унаслідок ударів у кількох районах столиці сталися пожежі та пошкодження. У Солом'янському районі уламки БПЛА впали між будинками, загорілася територія транспортного підприємства, також зафіксували падіння дрона на магазин і влучання у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.