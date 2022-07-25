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Ердоган сподівається, що Україна і Росія виконуватимуть свої обов'язки у межах зернової угоди

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Туреччина, Понеділок 25 липня 2022 22:23
Ердоган сподівається, що Україна і Росія виконуватимуть свої обов'язки у межах зернової угоди Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що Україна і Росія виконуватимуть свої обов'язки за підписаною ними угодою щодо експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Ердогана державному мовнику TRT Haber.

"Ми очікуємо, що вони визнають підписані ними угоди і діятимуть відповідно до взятих на себе зобов'язань", - сказав він.

Ердоган додав, що "оперативний аспект" механізму координуватиметься зі Спільного центру у Стамбул з представниками усіх сторін.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі було підписано зернову угоду. Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

Однак Росія вкотре порушила всі домовленості і 23 липня завдала удару по Одеському морському торговому порту, де зберігалося зерно, яке підготували для експорту.

При цьому в ООН допускають, що Росія могла не порушити угоду про "зерновий коридор" цим ракетним ударом.

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