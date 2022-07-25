Ердоган сподівається, що Україна і Росія виконуватимуть свої обов'язки у межах зернової угоди
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що Україна і Росія виконуватимуть свої обов'язки за підписаною ними угодою щодо експорту українського зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Ердогана державному мовнику TRT Haber.
"Ми очікуємо, що вони визнають підписані ними угоди і діятимуть відповідно до взятих на себе зобов'язань", - сказав він.
Ердоган додав, що "оперативний аспект" механізму координуватиметься зі Спільного центру у Стамбул з представниками усіх сторін.
Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі було підписано зернову угоду. Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.
Однак Росія вкотре порушила всі домовленості і 23 липня завдала удару по Одеському морському торговому порту, де зберігалося зерно, яке підготували для експорту.
При цьому в ООН допускають, що Росія могла не порушити угоду про "зерновий коридор" цим ракетним ударом.