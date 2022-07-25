Ердоган сподівається, що Україна і Росія виконуватимуть свої обов'язки у межах зернової угоди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що Україна і Росія виконуватимуть свої обов'язки за підписаною ними угодою щодо експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Ердогана державному мовнику TRT Haber .

"Ми очікуємо, що вони визнають підписані ними угоди і діятимуть відповідно до взятих на себе зобов'язань", - сказав він.

Ердоган додав, що "оперативний аспект" механізму координуватиметься зі Спільного центру у Стамбул з представниками усіх сторін.