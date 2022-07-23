Удар по Одесскому порту. В ООН допускают, что Россия не нарушила соглашение, - NYT

В Организации Объединенных Наций (ООН) допускают, что Россия могла не нарушить соглашение о "зерновом коридоре" сегодняшним ракетным ударом по Одесскому порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Издание со ссылкой на высокопоставленного представителя ООН пишет, что Россия, возможно, "технически не нарушила сделку". По его словам, российская сторона не обязалась избегать атак на те части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна. Возможно, Москва попыталась использовать лазейку, если рядом находились военные объекты.

Тем не менее по словам министра сельского хозяйства Украины Николая Сольского, ущерб оказался значительным и такие удары могут повлиять на экспорт зерна.

"Если вы атакуете порт, вы атакуете все. Вы используете одну и ту же инфраструктуру для нефти, для зерна. Это влияет на все - неважно, куда вы попали", - добавил он.