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Удар по Одесскому порту. В ООН допускают, что Россия не нарушила соглашение, - NYT

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Одесса, Суббота 23 июля 2022 23:09
Удар по Одесскому порту. В ООН допускают, что Россия не нарушила соглашение, - NYT Фото: последствия удара по Одесскому порту (t.me/odesacityofficial)
Автор: Илона Свиридова

В Организации Объединенных Наций (ООН) допускают, что Россия могла не нарушить соглашение о "зерновом коридоре" сегодняшним ракетным ударом по Одесскому порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание со ссылкой на высокопоставленного представителя ООН пишет, что Россия, возможно, "технически не нарушила сделку". По его словам, российская сторона не обязалась избегать атак на те части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна. Возможно, Москва попыталась использовать лазейку, если рядом находились военные объекты.

Тем не менее по словам министра сельского хозяйства Украины Николая Сольского, ущерб оказался значительным и такие удары могут повлиять на экспорт зерна.

"Если вы атакуете порт, вы атакуете все. Вы используете одну и ту же инфраструктуру для нефти, для зерна. Это влияет на все - неважно, куда вы попали", - добавил он.

Напомним, сегодня Россия запустила четыре крылатые ракеты из акватории Черного моря по Одесскому порту, но две удалось сбить. Также известно, что в результате удара есть раненые.

Турция заявила, что удар на следующий день после подписания соглашения о "зерновом коридоре" вызывает обеспокоенность, но Россия отрицает свою причастность к ракетной атаке.

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