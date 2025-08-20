Ердоган і Путін зідзвонилися: говорили про Україну та Стамбул, як майданчик для переговорів
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед ключових тем – саміт на Алясці, а також переговори у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля та The Guardian.
Зазначається, що у ході бесіди лідери країн обговорили останній розвиток ситуації навколо мирних переговорів України та РФ. Зокрема, Путін висловив свою оцінку російсько-американської зустрічі, що відбулася в Анкориджі.
Також Путін нібито подякував Туреччині за сприяння у проведенні переговорів між представниками України та Росії в Стамбулі.
Окрім того, у ході розмови порушувались деякі двосторонні питання, включаючи подальший розвиток інвестиційних зв'язків.
Зі свого боку, Ердоган заявив Путіну, що підтримує зусилля щодо встановлення постійного миру в Україні, також він підтримує участь "усіх сторін" у цьому процесі.
Президент Туреччини також підкреслив, що уважно стежить за розвитком подій, пов'язаних з цим процесом, і що Туреччина прагнула справедливого миру з початку війни.
Зустріч Зеленського і Путіна
Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна. Вже 18 серпня президент США провів переговори з Володимиром Зеленським у Білому домі, а після зустріч з європейськими лідерами.
Пізніше того ж дня Трамп зателефонував Путіну, щоб обговорити проведення переговорів із Зеленським. Росія наполягає на проведенні спочатку двосторонньої зустрічі.
Серед можливих місць зустрічі називають Женеву, Рим, Угорщину та Доху. Швейцарія вже підтвердила готовність прийняти саміт. Австрія також заявила, що готова стати майданчиком для переговорів Зеленського та Путіна.