ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эрдоган и Путин созвонились: говорили об Украине и Стамбуле, как площадке для переговоров

Среда 20 августа 2025 14:00
UA EN RU
Эрдоган и Путин созвонились: говорили об Украине и Стамбуле, как площадке для переговоров Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди ключевых тем - саммит на Аляске, а также переговоры в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля и The Guardian.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры стран обсудили последнее развитие ситуации вокруг мирных переговоров Украины и РФ. В частности, Путин выразил свою оценку российско-американской встречи, состоявшейся в Анкоридже.

Также Путин якобы поблагодарил Турцию за содействие в проведении переговоров между представителями Украины и России в Стамбуле.

Кроме того, в ходе разговора затрагивались некоторые двусторонние вопросы, включая дальнейшее развитие инвестиционных связей.

Со своей стороны, Эрдоган заявил Путину, что поддерживает усилия по установлению постоянного мира в Украине, также он поддерживает участие "всех сторон" в этом процессе.

Президент Турции также подчеркнул, что внимательно следит за развитием событий, связанных с этим процессом, и что Турция стремилась к справедливому миру с начала войны.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Путина. Уже 18 августа президент США провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, а после встречу с европейскими лидерами.

Позже в тот же день Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить проведение переговоров с Зеленским. Россия настаивает на проведении сначала двусторонней встречи.

Среди возможных мест встречи называют Женеву, Рим, Венгрию и Доху. Швейцария уже подтвердила готовность принять саммит. Австрия также заявила, что готова стать площадкой для переговоров Зеленского и Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип Эрдоган
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме