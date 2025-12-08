Енергосистема Сум під ворожою атакою: частина міста знеструмлена

Атаки на об'єкти енергетики Сум

Як повідомлялось, 30 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців залишилась без води та світла.

Вдень 28 листопада війська РФ також атакували енергетичний об'єкт на Сумщині. Внаслідок атаки зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.

Також 24 листопада російські окупанти атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. У Сумах було зафіксовано перебої з електропостачанням. Частину міста знеструмило.

Окрім того, російські війська в ніч на 23 листопада атакували дронами Сумську область. Пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор, постраждав рятувальник.