Энергосистема Сум под вражеской атакой: часть города обесточена

Атаки на объекты энергетики Сум

Как сообщалось, 30 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей осталась без воды и света.

Днем 28 ноября войска РФ также атаковали энергетический объект на Сумщине. В результате атаки получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

Также 24 ноября российские оккупанты атаковали Сумскую общину дронами-камикадзе. В Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть города обесточили.

Кроме того, российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.