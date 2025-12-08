Енергосистема Сум під ворожою атакою: частина міста знеструмлена

Через масовану дронову атаку по місту знеструмлена більша частина Сум.





Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка в Telegram.

За словами Кривошеєнка, під ударами - міська енергосистема. Міськводоканал переходить на резервне живлення. Заклади охорони здоров'я також працюють на генераторах. Заходи з ліквідації наслідків ускладнює повітряна небезпека, яка триває. Раніше в.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомляв, що в Сумах пролунало більше 8 вибухів, переважно на околицях. Працюють мобільно-вогневі групи. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереждали про безпілотники в небі над Сумською областю та пуски КАБ.