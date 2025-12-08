ua en ru
Енергосистема Сум під ворожою атакою: частина міста знеструмлена

Суми, Понеділок 08 грудня 2025 22:17
Енергосистема Сум під ворожою атакою: частина міста знеструмлена Фото: ремонт енергооб'єктів, пошкоджених внаслідок обстрілу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Через масовану дронову атаку по місту знеструмлена більша частина Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка в Telegram.

За словами Кривошеєнка, під ударами - міська енергосистема.

Міськводоканал переходить на резервне живлення.

Заклади охорони здоров'я також працюють на генераторах.

Заходи з ліквідації наслідків ускладнює повітряна небезпека, яка триває.

Раніше в.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомляв, що в Сумах пролунало більше 8 вибухів, переважно на околицях. Працюють мобільно-вогневі групи.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереждали про безпілотники в небі над Сумською областю та пуски КАБ.

Атаки на об'єкти енергетики Сум

Як повідомлялось, 30 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців залишилась без води та світла.

Вдень 28 листопада війська РФ також атакували енергетичний об'єкт на Сумщині. Внаслідок атаки зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.

Також 24 листопада російські окупанти атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. У Сумах було зафіксовано перебої з електропостачанням. Частину міста знеструмило.

Окрім того, російські війська в ніч на 23 листопада атакували дронами Сумську область. Пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор, постраждав рятувальник.

