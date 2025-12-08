ua en ru
Энергосистема Сум под вражеской атакой: часть города обесточена

Понедельник 08 декабря 2025 22:17
Энергосистема Сум под вражеской атакой: часть города обесточена
Автор: Марина Балабан

Из-за массированной атаки дронов по городу обесточена большая часть Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко в Telegram.

По словам Кривошеенко, под ударами - городская энергосистема.

Горводоканал переходит на резервное питание.

Учреждения здравоохранения также работают на генераторах.

Мероприятия по ликвидации последствий осложняет воздушная опасность, которая продолжается.

Ранее и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщал, что в Сумах прозвучало более 8 взрывов, преимущественно на окраинах. Работают мобильно-огневые группы.

Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотниках в небе над Сумской областью и пусках КАБ.

Атаки на объекты энергетики Сум

Как сообщалось, 30 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей осталась без воды и света.

Днем 28 ноября войска РФ также атаковали энергетический объект на Сумщине. В результате атаки получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

Также 24 ноября российские оккупанты атаковали Сумскую общину дронами-камикадзе. В Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть города обесточили.

Кроме того, российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.

