Энергосистема Сум под вражеской атакой: часть города обесточена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко в Telegram .

Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотниках в небе над Сумской областью и пусках КАБ.

Ранее и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщал, что в Сумах прозвучало более 8 взрывов, преимущественно на окраинах. Работают мобильно-огневые группы.

Мероприятия по ликвидации последствий осложняет воздушная опасность, которая продолжается.

Учреждения здравоохранения также работают на генераторах.

По словам Кривошеенко, под ударами - городская энергосистема.

Атаки на объекты энергетики Сум

Как сообщалось, 30 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей осталась без воды и света.

Днем 28 ноября войска РФ также атаковали энергетический объект на Сумщине. В результате атаки получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

Также 24 ноября российские оккупанты атаковали Сумскую общину дронами-камикадзе. В Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть города обесточили.

Кроме того, российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.