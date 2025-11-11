ua en ru
"Енергоатом" відреагував на розслідування НАБУ: що заявили в компанії

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 11:04
"Енергоатом" відреагував на розслідування НАБУ: що заявили в компанії Ілюстративне фото: "Енергоатом" відреагував на розслідування НАБУ (energoatom com ua)
Автор: Наталія Кава

Акціонерне товариство "НАЕК "Енергоатом" оприлюднило офіційну заяву на тлі розслідування, яке проводить Національне антикорупційне бюро України у сфері енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

У компанії наголосили, що колектив "Енергоатому" працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії України. Підприємство продовжує виконувати всі виробничі плани та гарантує надійну, стабільну і безпечну експлуатацію атомних електростанцій, які є основою енергетичної безпеки держави.

"Випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом", а також не вплинув на безпеку експлуатації атомних станцій", - зазначили у пресслужбі товариства.

Крім того, "Енергоатом" повідомив, що вже розпочав підготовку до планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків у 2026 році. Ця робота має стратегічне значення для підвищення надійності обладнання та стабільності енергосистеми в майбутньому.

У компанії підкреслили, що "Енергоатом" залишається опорою енергосистеми України й продовжує забезпечувати безперебійне постачання електроенергії споживачам.

Що передувало

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в компанії "Енергоатом".

Слідство встановило, що діяльність підприємства фактично контролювало організоване злочинне угруповання. Його учасники вимагали від контрагентів компанії "відкати" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. У такий спосіб вони забезпечували безперешкодне проведення платежів або збереження статусу постачальника.

За даними джерел РБК-Україна, до складу угруповання могли входити колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та ексміністр енергетики й чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

За інформацією НАБУ, зловмисники займалися легалізацією отриманих незаконним шляхом коштів через спеціальний офіс у центрі Києва. Правоохоронці з’ясували, що приміщення належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

На тлі розслідування президент Володимир Зеленський наголосив, що очищення "Енергоатому" від корупції є одним із ключових пріоритетів для держави.

Сьогодні стало відомо, що наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила про зібрання спеціального засідання через корупційний скандал в енергетиці.

