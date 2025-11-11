"Энергоатом" отреагировал на расследование НАБУ: что заявили в компании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

В компании отметили, что коллектив "Энергоатома" работает в усиленном режиме, обеспечивая стабильное производство около 60% электроэнергии Украины. Предприятие продолжает выполнять все производственные планы и гарантирует надежную, стабильную и безопасную эксплуатацию атомных электростанций, которые являются основой энергетической безопасности государства.

"Случай, который произошел в компании, не нанес ущерба активам и финансовому состоянию АО "НАЭК "Энергоатом", а также не повлиял на безопасность эксплуатации атомных станций", - отметили в пресс-службе общества.

Кроме того, "Энергоатом" сообщил, что уже начал подготовку к планово-предупредительным ремонтам энергоблоков в 2026 году. Эта работа имеет стратегическое значение для повышения надежности оборудования и стабильности энергосистемы в будущем.

В компании подчеркнули, что "Энергоатом" остается опорой энергосистемы Украины и продолжает обеспечивать бесперебойные поставки электроэнергии потребителям.