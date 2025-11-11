Наглядова рада "Енергоатому" скликає спецзасідання через корупційний скандал в енергетиці

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила про зібрання спеціального засідання через корупційний скандал в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАЕК "Енергоатом".

"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", - додали у НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.

"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками "Енергоатома", - заявили у компанії.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про те, що їм вдалося викрити масштабну схему в компанії "Енергоатом".

Правоохоронці з'ясували, що діяльність "Енергоатому" фактично контролювало злочинне угруповання. Учасники угруповання вимагали, щоб контрагенти компанії платили їм від 10% до 15% вартості контрактів. Таким чином вони фактично "купували" уникнення блокування платежів або збереження статусу постачальника.

Поінформовані джерела РБК-Україна розповіли, що до угруповання входили колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та екс-міністр енергетики, міністр юстиції Герман Галущенко.

За інформацією НАБУ, учасники угруповання займалися легалізацією тих коштів, які вони отримали незаконним шляхом. Таку роботу виконував спеціальний офіс у центрі Києва. Як з'ясували правоохоронці, власником приміщення виявилася родина скандального колишнього нардепа Андрія Деркача.

На фоні розслідування президент України Володимир Зеленський заявив, що для України зараз важливо очистити "Енергоатом" від корупції. Це питання є пріоритетним.