"Енергетичного перемир’я не існує": ОК "Південь" про російські атаки по Херсону і Запоріжжю
Попри заяви російських політиків про нібито "енергетичне перемир'я", армія РФ щодня атакує енергооб'єкти на півдні України. Удари регулярно завдаються по підстанціях, електростанціях та лікарнях.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин.
За словами Волошина, російські окупанти постійно завдають ударів по Херсонській області, по самому Херсону. Досить часто ворог б'є і по лікарнях, і по енергетичній структурі, тому про якесь там "енергетичне перемир'я" казати не варто.
"Розповідають, що там енергетичне перемир'я якесь російські політики. Яке може бути енергетичне перемир'я, якщо завдаються удари по електростанціях, по підстанціях, по енергетичній структурі", - заявив Волошин.
Речник додав, що і по Запорізькій області, і по Херсонській області, і взагалі на півдні "ніякого енергетичного перемир'я немає".
"Майже кожен день ми зустрічаємо повідомлення про те, куди прилетіло, а прилітає саме в ті об'єкти, які життєво важливі для мирного населення, не для військових. І це тактика країни-терориста", - наголосив Волошин.
Удари по Херсону і Запоріжжю
Нагадаємо, нещодавно окупанти знищили один з ключових енергооб’єктів у Херсоні. Атаки тривали понад добу. Знищення об'єкта призвело до серйозних перебоїв в енергопостачанні.
У неділю, 27 квітня близько 10:00, російська авіація завдала удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та об’єкт охорони здоров'я. Чотири людини постраждали.
А в ніч на 2 травня російські війська масовано атакували дронами Запоріжжя. У місті було зафіксовано щонайменше 10 ударів. Дрони пошкодили багатоповерхівки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. В результаті ударів постраждало понад 30 людей.
Енергетичне "перемир'я"
Додамо, що цього року за посередництва США Україна і Росія домовилися припинити удари по енергетичній і портовій інфраструктурі. Так зване "перемир'я" набуло чинності 25 березня.
Однак уже незабаром після цього Росія порушила всі домовленості завдавши ударів по українських об'єктах енергосистеми.
Натомість попри те, що Росія не припиняла бити по енергетиці, окупанти вигадували фейкові удари й по своїх об'єктах.
РБК-Україна писало, що за даними президента Володимира Зеленського, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відправляв до США вигадані звіти про нібито удари по їх енергетиці.
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