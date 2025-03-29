Енергетичне перемир'я між Україною та Росією: чи справді воно працює

За посередництва США Україна та Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній та портовій інфраструктурі. І буквально через кілька днів Росія поставила під сумнів його виконання.

РБК-Україна дає відповідь на головне питання: чи таке обмежене перемир'я ще досі в силі – чи вже ні.

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Що сталося з енергетичним перемир'ям

Домовленості між Україною, США та Росією означали, що сторони на визначений час будуть утримуватися від ударів по об'єктах енергетики.

За підсумками переговорів в Саудівській Аравії Білий дім опублікував дві заяви. Перша – про результати зустрічі експертних груп США та Росії. Згідно з заявою, США і Росія домовилися "розробити заходи" для реалізації угоди Трампа і Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії і України.

Аналогічне положення було і в другій заяві – після зустрічі української та американської команд. "США та Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди президента Трампа та президента Зеленського про заборону ударів по енергетичних об’єктах Росії та України", – йдеться в заяві.

У заяві США та Росії також був пункт про те, що Штати допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив. Це стосувалося вже іншого виду перемир'я – на морі. І згодом Росія викотила цілий перелік вимог, за яких вона нібито погодиться не воювати в Чорному морі, насамперед – зняття ряду санкцій. Загалом, історія з морським перемир'ям, схоже, поки що стала на паузу – адже санкції в даному випадку має знімати Європа. А там до цього немає жодного ентузіазму. До того і сама ідея морського перемир'я має не так багато змісту сама по собі – адже і без нього масштабні бойові дії в Чорному морі давно не ведуться.

Що ж стосується енергетики, то масштаб російських атак впродовж 18-26 березня (після розмови Трампа та Путіна) справді зменшився. Удари по окремих об'єктах тривали і в цей час, але геть не такими великими хвилями, як, скажімо, у грудні чи січні. Україна ж після переговорів у Ер-Ріяді теж не завдавала ударів по російській енергетиці, хоча агресори постійно намагалися її в цьому звинуватити.

Такий стан справ зберігався до 27 березня, коли Росія завдала потужного удару по Херсону. А в ніч на 28 березня країна-агресор атакувала об'єкти нафтогазової промисловості в Полтаві. Тоді ж Зеленський заявив, що обстріл Херсону – це чітке порушення енергетичного перемир'я.

Москва натомість і надалі звинувачує Україну в ударах по російській енергетиці. Зокрема, міноборони РФ заявляло, що українські війська атакували газовимірювальну станцію в Суджі.

На брифінгу 28 березня Зеленський повідомив, що механізму моніторингу за дотриманням енергетичного перемир'я ще не розроблено. Його мали напрацювати США за участі третіх країн. За його словами, на порушення домовленостей мають відреагувати США. Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову передати у Вашингтон всі необхідні докази.

"Поки немає третіх країн, які будуть відповідати за моніторинг, для нас контактер – Сполучені Штати Америки. Я попросив Умєрова, він візьме від ДСНС, від міністра внутрішніх справ, всю інформацію від енергетиків, від нашої протиповітряної оборони, від всіх – і прокоментує це американській стороні", – повідомив Зеленський.

Разом з тим, немає чіткої відповіді на ключове питання: чи після російських ударів Україна вважає себе вільною від зобов'язань не бити по енергетиці Росії та дотримуватись режиму припинення вогню. З огляду на апеляції до американців, схоже, вв'язуватися у новий раунд обміну потужними ударами по енергетиці Україна поки що не планує.

Крім того, позиції України та Росії щодо дати початку, відповідно, і завершення енергетичного перемир'я різняться. Росія вважає, що воно почалося з 18 березня – коли відбулася розмова Трампа і Путіна. Україна наполягає, що припинення вогню стартувало 25 березня, коли завершилися технічні переговори в Саудівській Аравії.

Чому Росія вдарила по енергетиці

Росії зараз не потрібні будь-які мирні процеси, бо в Кремлі вважають, що мають час і можливості, аби покращити свої позиції, сказав РБК-Україна політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

"Чи так це, чи ні, це покаже час, але вони (росіяни - ред.) в цьому впевнені. Про це свідчить риторика Путіна, який все частіше з'являється в однострої. Раніше він його не одягав, а тепер він там і в Курску начебто був, і на підводному човні він там щось розповідає про нелегітимність української влади. Це все про затягування", – сказав Лісний.

За його словами, контакти, що відбувалися в Саудівській Аравії та в телефонному режимі – це поки консультації перед великими перемовинами. Однак у найближчій перспективі вони малоймовірні, бо з боку РФ немає реального конструктиву. Те, що для зустрічі на високому політичному рівні ще рано, визнав і держсекретар США Марко Рубіо.

Робітники на зруйнованій теплоелектростанції (фото: Getty Images)

"РФ використовує старий метод: то вони не кажуть ні, але і не кажуть так, або демонструють якусь "напівпозицію", яку потім руйнують, потім знову ставлять інші умови, і так до тих пір, поки вони досягнуть свого результату. Вони зараз хочуть не миру, а надурити Трампа, щоб він послабив санкції", – зазначив виданню Лісний.

У цій ситуації від США не слід очікувати рішучих дій, сказав YouTube-каналу РБК-Україна політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький.

"Поки не буде припинення вогню Трамп, як вуж на пательні, буде стрибати і казати: давайте що до кінця дотиснемо, давайте ще потерпимо. Бо це ж б'ють по Україні, а не по Сполучених Штатах Америки. І їм в цьому плані комфортно. І тому росіяни цим користуються", – сказав Городницький.

Разом з тим, на думку експерта, Трамп потроху починає розуміти, що Росія ним маніпулює. "Трамп сам вже, мені здається, не вірить в це (досягнення перемир'я до 100 днів свого президентства - ред.). І з кожними перемовинами він бачить, що його вводять за ніс. Він нарешті починає прозрівати, він починає розуміти, що питання тут не в Україні", – підкреслив він.

Тож США потрібно щонайменше розробляти "план Б". Адже якщо дипломатичні зусилля Трампа проваляться, то це означатиме кінець США як гегемона у світі.

Домовленість про перемир'я – як це було

Перемир'ю передували кілька раундів переговорів у Саудівській Аравії та телефонні розмови на рівні лідерів держав. В середині березня українська та американська команда зустрічалися в місті Джидда, де Україна підтримала пропозицію США про повне 30-денне перемир'я. Однак Росія висловила низку застережень. Після цього відбулися розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. У підсумку, сторони вийшли лише на обмежене перемир'я енергетичне та морське.

Фіналізували деталі 23-25 березня на технічному рівні в саудівському Ер-Ріяді. Українська та російська делегації не зустрічалися напряму. Вони перебували в різних кімнатах, але між ними посередником виступали США.

Також Росія на переговорах в Ер-Ріяді не захотіла обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. За його словами, російська делегація заявила, що не має відповідного мандату.

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий 27 березня заявив, що очікуються нові раунди переговорів за участі України, США та Росії. Однак, конкретні дати наразі не відомі. Ймовірно, в США досі опрацьовується стратегія подальших перемовин. А ситуація з енергетичним перемир'ям станом на зараз зависла в повітрі.