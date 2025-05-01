Запоріжжя під ударом дронів: зафіксовано понад 10 вибухів, є жертва (фото)
Російська армія ввечері четверга, 1 травня, завдала масованого дронового удару по місту Запоріжжя. Вже відомо про постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Близько 22:07 Федоров повідомив, що місто перебуває під масованою атакою та закликав місцевих перебувати в укритті.
А вже станом на 22:29, за його, даними, по Запоріжжю було завдано понад 10 ударів безпілотниками.
"Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі. Усі деталі встановлюються", - написав Федоров.
Оновлено о 22:40.
Федоров повідомив про одного пораненого внаслідок атаки.
"Надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце", - написав він.
Оновлено о 22:53.
Федоров повідомив про першу жертву внаслідок російських ударів.
"61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя", - написав він.
Також за його словами, під завалами в одному з місць влучань є люди.
"Є люди під завалами. Є поранені", - зазначив він.
Наслідки атаки
Федоров також показав фото з наслідками влучання російських дронів у місті.
Крім того, Федоров оприлюднив відео на місці одного з прильотів "Шахеда"
"Одна людина загинула. Щонайменше три людини поранено", - додав він.
Обстріли України
Варто нагадати, що минулої ночі російська армія атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами. Загалом вдалось збити 74 дрони.
А вже сьогодні ввечері Російська Федерація запустила по території України декілька груп ударних безпілотників.
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