Авіаудар по Херсону: є поранені, пошкоджено лікарню та будинки

Окупанти завдали авіаудару по Херсону. Є поранені та пошкодження лікарні й житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА.

За повідомленням МВА, інформації про поранених серед персоналу або пацієнтів наразі немає. Медики продовжують обстеження постраждалих.

Фото: РФ завдала удару по лікарні у Херсоні (Херсонська МВА)

Ще двоє чоловіків, 58 і 59 років, звернулися до медиків із мінно-вибуховими травмами та відкритими ранами голови.

На даний момент відомо про чотирьох постраждалих. 81-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та садна обличчя, вона перебуває під наглядом лікарів.

У неділю, 27 квітня близько 10:00, російська авіація завдала удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та об’єкт охорони здоров'я.

Обстріли Херсона

Херсон став єдиним обласним центром, який російські війська захопили на початку повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року українські військові звільнили місто та правобережну частину області під час контрнаступу.

Наразі лівобережжя Херсонщини залишається під російською окупацією. Звідти російські війська щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Зокрема, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

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