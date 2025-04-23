Окупанти знищили один з ключових енергооб’єктів у Херсоні: атаки тривали понад добу

Російські війська більше доби масовано атакували ключовий енергетичний об'єкт у Херсоні. Знищення об'єкта призвело до серйозних перебоїв в енергопостачанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Росіяни знову порушили домовленості та вже більше доби масовано обстрілюють ключове підприємство енергетичної інфраструктури в Україні.

Окупанти атакують об'єкт, який забезпечує світло для міста, за допомогою артилерії та безпілотників, і ці атаки тривають досі.

ЗСУ вночі боролися за відбиття ворожих ударів, однак на ранок росіяни змогли знищити енергетичний об'єкт.

Енергетики вже працюють над стабілізацією ситуації, але існує ймовірність вимушених відключень електроенергії.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав громадян ощадливо користуватися електрикою, адже найближчим часом можливі перебої з енергопостачанням.