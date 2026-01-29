"Енергетичне перемир’я" України та Росії: звідки взялись чутки і як це було раніше

Головне:

Telegram-канали вранці 29 січня поширили чутки про можливе "енергетичне перемир’я" між Україною та РФ.

Офіційного підтвердження від Києва чи Москви поки немає.

Кремль відмовчується, Пєсков заявив, що "не коментує".

Теоретична можливість перемир’я залишається, але наразі немає офіційного підтвердження.

Чутки щодо "енергетичного перемир'я"

Сьогодні вранці Телеграм-каналами масово поширилися повідомлення так званих російських "військкор" про можливу зупинку російських ударів по українській енергетичній системі починаючи з четверга, 29 січня.

Мовляв, російські військові отримали заборону на удари по "будь-яких об'єктах у Києві та Київській області" та по "будь-яких об'єктах інфраструктури по всій Україні".

Ворожими медіаресурсами навіть прокотилася хвиля невдоволень серед росіян.

Ширяться чутки, що Україна та РФ домовилися про "енергетичне перемир'я" під час переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 23 і 24 січня за участі американців.

Примітно, що перед переговорами газета Financial Times із посиланням на джерела писала, що українські та американські перемовники запропонують росіянам "енергетичне перемир'я" в обмін на припинення ЗСУ атак на російські нафтопереробні заводи та танкери "тіньового флоту" РФ.

В соцмережах пишуть, що з боку України нібито "є схоже розпорядження" - відмовитися від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Однак офіційних підтверджень щодо досягнутого тимчасового "енергетичного перемир'я" ані з російської, ані з української сторони поки немає.

Кремль поки відмовчується

Кремль натомість, ані підтверджу, ані спростовує повідомлення про "енергетичне перемир’я" з Україною.

Російські пропагандисти звернулися до речника Кремля Дмитра Пєскова, однак також не став відповідати на інформацію про перемовини між Києвом та Москвою щодо мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

"Я не можу це коментувати", - відповів речник Путіна на запитання пропагандистів про "енергетичне перемирʼя".

Україна раніше пропонувала "енергетичне перемир'я"

В грудні 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я, якщо Росія погодиться.

"Я як президент безумовно підтримую таку ідею. Я вважаю, що енергетичне перемир'я - нормально, будь-яке. Будь-який сізфаєр ми будемо підтримувати", - заявив тоді президент.

Втім, Кремль відкинув таку пропозицію, цинічно заявивши, що "працює над миром, а не перемир'ям".

Коли між Україною та РФ було енергетичне перемир'я

У березні 2025 року під час переговорів за участі України, Росії та США в Ер‑Ріяді обговорювали можливість тимчасового мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі ("енергетичного перемир’я") і таке перемир’я досягли під час перемовин на технічну рівні.

Щоправда, Київ та Москва озвучували різні терміни від його початку.

Але навіть якщо домовленість і була погоджена, вона не була формально закріплена і регулярно порушувалася росіянами ударами по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, що своїми ударами по енергетиці росіяни довели ситуацію в Києві до надскладної, величезний житломасив Троєщина в Деснянському районі залишився без опалення і близький до гуманітарної катастрофи. Про реальний стан ТЕЦ-6 та альтернативні плани виживання РБК-Україна розпитало голову Деснянської РДА Максима Бахматова.

Росія готує удари. Чутки про перемир’я - лише припущення?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна нагадує: за даними української розвідки та заяв президента, ворог планує нові ракетні удари по Україні, включно з об’єктами енергетики та критичної інфраструктури.

Час ударів невідомий, але ризики існують. Чутки про перемир’я експерт називає лиш припущенними, підтвердження яких реальними фактами не спостерігається.

"Вони свідчать про протилежне - що Росія готується до того, щоб завдати ударів найближчим часом. Коли точно це відбудеться - сказати важко, але ризики того, що це відбудеться існують", - каже Мусієнко.

Крім того, він зауважив, що Росія завжди проводить будь-який переговорний процес, використовуючи інструменти тиску.

"Так у нас було вже історично. Відтак, зараз теж існує ймовірність, що попри те, що ворог перебуває у перемовному процесі, їздить на зустрічі, він сприймає удари по нашій енергетиці як спосіб тиску з метою схиляння нас до компромісів і поступок", - не виключив Мусієнко.

Співрозмовник зазначає: повністю відкидати можливість перемир’я не можна, але наразі немає офіційного рішення.

"Хоча теоретично відкинути будь-яку можливість досягнення якогось енергетичного перемир'я теж не можна. Можливо, про це будуть говорити 1 лютого під час наступної переговорної зустрічі", - припускає Мусієнко.