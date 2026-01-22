Україна та США запропонують Росії оголосити енергетичне перемир'я, - FT
Україна та США готуються запропонувати РФ енергетичне перемир'я під час тристоронньої зустрічі в ОАЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання з посиланням на два джерела пише, що США та Україна обговорили пропозицію, за якою Москва припинить удари по українських енергооб'єктах, в Київ припинить атаки на російські НПЗ і танкери "тіньового флоту".
Одне з обізнаних джерел припустило, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на це, оскільки вважає тиск на енергетичну інфраструктуру України важливим важелем впливу.
За словами високопоставленого українського чиновника, Київ також вагається щодо енергетичного перемир'я. Причина полягає в успішних ураження дронами нафтогазових об'єктів країни-агресорки, а останнім часом - і нафтових танкерів, які забезпечують паливом військову машину Кремля.
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, український лідер Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися у Давосі. Обидва лідери країн повідомили про те, що зустріч була гарною.
Зазначимо, першим про зустріч в Абу-Дабі заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф. Він анонсував ці переговори після свого візиту разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером до країни-агресорки.
Пізніше Володимир Зеленський зазначив, що Україна, США та РФ вперше проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні в ОАЕ. Він наголосив на важливості того, щоб країна-агресорка була готова до компромісів.
Головним проблемним питанням у досягненні миру в Україні є території. РФ вимагає повного переходу під її контроль Донецької області. Переконати Київ прийняти ці умови намагаються і Сполучені Штати.