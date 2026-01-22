Україна та США запропонують Росії оголосити енергетичне перемир'я, - FT

Україна та США готуються запропонувати РФ енергетичне перемир'я під час тристоронньої зустрічі в ОАЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання з посиланням на два джерела пише, що США та Україна обговорили пропозицію, за якою Москва припинить удари по українських енергооб'єктах, в Київ припинить атаки на російські НПЗ і танкери "тіньового флоту".

Одне з обізнаних джерел припустило, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на це, оскільки вважає тиск на енергетичну інфраструктуру України важливим важелем впливу.

За словами високопоставленого українського чиновника, Київ також вагається щодо енергетичного перемир'я. Причина полягає в успішних ураження дронами нафтогазових об'єктів країни-агресорки, а останнім часом - і нафтових танкерів, які забезпечують паливом військову машину Кремля.