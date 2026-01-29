ua en ru
У Путіна відреагували на чутки про "енергетичне перемир'я" з Україною

Росія, Четвер 29 січня 2026 12:59
UA EN RU
У Путіна відреагували на чутки про "енергетичне перемир'я" з Україною Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про нібито досягнуте енергетичне перемир'я між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Ні, я не можу поки це коментувати", - сказав Пєсков у відповідь на запитання щодо можливих домовленостей про відмову від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Він наголосив, що наразі Кремль не має інформації, яку міг би підтвердити публічно.

Що передувало

Сьогодні, 29 січня, в інтернеті, зокрема у російських пабліках, поширили інформацію про те, що РФ нібито заборонили завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України. Згодом з'явилися заяви про те, що така ж заборона діє і на удари по території РФ.

У Путіна відреагували на чутки про &quot;енергетичне перемир'я&quot; з УкраїноюФото: допис у російському пабліку (скріншот)

"Схоже, енергетичне перемир'я діє з обох сторін. Подивимося, як будуть виконувати", - заявив засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев.

Водночас в українських Telegram-каналах повідомили, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці між країнами наразі немає. З цієї причини всіх українців закликали бути пильними.

Нагадаємо, Financial Times нещодавно писало, що Україна та США готуються запропонувати країні-агресорці енергетичне перемир'я під час наступного раунду мирних переговорів в Абу-Дабі.

Видання зазначило, що йдеться про пропозицію, за якою Москва припинить удари по українських енергетичних об'єктах, в Київ припинить атаки на російські НПЗ і танкери "тіньового флоту".

