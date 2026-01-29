"Энергетическое перемирие" Украины и России: откуда взялись слухи и как это было раньше

Главное:

Telegram-каналы утром 29 января распространили слухи о возможном "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ.

Официального подтверждения от Киева или Москвы пока нет.

Кремль отмалчивается, Песков заявил, что "не комментирует".

Теоретическая возможность перемирия остается, но пока нет подтверждения.

Слухи об "энергетическом перемирии"

Сегодня утром Телеграм-каналами массово распространились сообщения так называемых российских "военных" о возможной остановке российских ударов по украинской энергетической системе начиная с четверга, 29 января.

Мол, российские военные получили запрет на удары по "любым объектам в Киеве и Киевской области" и по "любым объектам инфраструктуры по всей Украине".

Вражескими медиаресурсами даже прокатилась волна недовольства среди россиян.

Ходят слухи, что Украина и РФ договорились об "энергетическом перемирии" во время переговоров в Абу-Даби, которые состоялись 23 и 24 января при участии американцев.

Примечательно, что перед переговорами газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что украинские и американские переговорщики предложат россиянам "энергетическое перемирие" в обмен на прекращение ВСУ атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота" РФ.

В соцсетях пишут, что со стороны Украины якобы "есть похожее распоряжение" - отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Однако официальных подтверждений относительно достигнутого временного "энергетического перемирия" ни с российской, ни с украинской стороны пока нет.

Кремль пока отмалчивается

Кремль в свою очередь, ни подтверждает, ни опровергает сообщения об "энергетическом перемирии" с Украиной.

Российские пропагандисты обратились к спикеру Кремля Дмитрию Пескову, однако также не стал отвечать на информацию о переговорах между Киевом и Москвой относительно моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

"Я не могу это комментировать", - ответил пресс-секретарь Путина на вопрос пропагандистов об "энергетическом перемирии".

Украина ранее предлагала "энергетическое перемирие"

В декабре 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если Россия согласится.

"Я как президент безусловно поддерживаю такую идею. Я считаю, что энергетическое перемирие - нормально, любое. Любой сизфаер мы будем поддерживать", - заявил тогда президент.

Впрочем, Кремль отверг такое предложение, цинично заявив, что "работает над миром, а не перемирием".

Когда между Украиной и РФ было энергетическое перемирие

В марте 2025 года во время переговоров с участием Украины, России и США в Эр-Рияде обсуждали возможность временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре ("энергетического перемирия") и такое перемирие достигли во время переговоров на техническом уровне.

Правда, Киев и Москва озвучивали разные сроки от его начала.

Но даже если договоренность и была согласована, она не была формально закреплена и регулярно нарушалась россиянами ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, что своими ударами по энергетике россияне довели ситуацию в Киеве до сверхсложной, огромный жилмассив Троещина в Деснянском районе остался без отопления и близок к гуманитарной катастрофе. О реальном состоянии ТЭЦ-6 и альтернативных планах выживания РБК-Украина расспросило главу Деснянской РГА Максима Бахматова.

Россия готовит удары. Слухи о перемирии - лишь предположения?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина напоминает: по данным украинской разведки и заявлений президента, враг планирует новые ракетные удары по Украине, включая объекты энергетики и критической инфраструктуры.

Время ударов неизвестно, но риски существуют. Слухи о перемирии эксперт называет лишь предположениями, подтверждение которых реальными фактами не наблюдается.

"Они свидетельствуют об обратном - что Россия готовится к тому, чтобы нанести удары в ближайшее время. Когда точно это произойдет - сказать трудно, но риски того, что это произойдет существуют", - говорит Мусиенко.

Кроме того, он отметил, что Россия всегда проводит любой переговорный процесс, используя инструменты давления.

"Так у нас было уже исторически. Следовательно, сейчас тоже существует вероятность, что несмотря на то, что враг находится в переговорном процессе, ездит на встречи, он воспринимает удары по нашей энергетике как способ давления с целью склонения нас к компромиссам и уступкам", - не исключил Мусиенко.

Собеседник отмечает: полностью исключать возможность перемирия нельзя, но пока нет официального решения.

"Хотя теоретически исключить любую возможность достижения какого-то энергетического перемирия тоже нельзя. Возможно, об этом будут говорить 1 февраля во время следующей переговорной встречи", - предполагает Мусиенко.