Елітні авто і будинки: ексзаступник скандального воєнкома Одеси отримав підозру

Джерела повідомили, що йдеться про колишнього заступника Одеського ОТЦК Дениса Галушка.

Прокурори Офісу генпрокурора повідомили йому про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України), легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України) та декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 КК України).

Майно на десятки мільйонів

Згідно з даними слідства, у 2020-2022 роках Галушко отримав активи на 37,7 млн гривень, що значно більше за його офіційні доходи. Він намагався приховати їх, оформлюючи на родичів.

Ексзаступник Борисова витратив гроші на нерухомість та автомобілі преміум-класу:

Mercedes-Benz GLE 43 AMG

Mercedes-Benz GLS 350d

Mercedes-Benz V-Class

BMW X7

Toyota RAV4 Hybrid

Легалізація перевіряється щодо активів у понад 17 млн гривень. Крім того, у декларації за 2023 рік він не вказав активи на 7,3 млн гривень.

Фото: нерухомість ексзаступника Борисова (gp.gov.ua)

Крім того, про підозру повідомили й родичці Галушка, яка, за версією слідства, причетна до легалізації частини майна та використанні підроблених документів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Підозрювані зараз перебувають за межами України, їхнє місцезнаходження встановлюється.