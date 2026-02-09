ua en ru
Без "відбору" телефонів і новий кадровий підхід: Лубінець запропонував змінити роботу ТЦК

Україна, Понеділок 09 лютого 2026 15:39
Без "відбору" телефонів і новий кадровий підхід: Лубінець запропонував змінити роботу ТЦК Фото: Дмитро Лубінець, омбудсмен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні необхідно змінити роботу територіальних центрів комплектування. Зокрема, потрібно запровадити новий підхід до підбору кадрів.

Про це заявив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання тимчасової слідчої комісії.

Омбудсмен заявив, що в рамках нового формату роботи ТЦК необхідні три ключові кроки:

Повна цифровізація перевірок: Лубінець наполягає на тому, що перевірка даних має відбуватися в електронному форматі.

Новий підхід до кадрів: омбудсмен закликає переглянути підхід до комплектування штату ТЦК. Працювати з цивільними мають люди, які пройшли відповідну підготовку та мають професійні якості для конструктивного спілкування.

Дотримання гідності та прав людини: гострим питанням залишається обмеження свободи та доступу до зв'язку. Лубінець наголосив на неприпустимості таких дій:

  • Громадяни не повинні бути обмежені у свободі пересування територією ТЦК.
  • Має бути забезпечений безперешкодний доступ до правової допомоги.
  • Заборона на вилучення телефонів: за словами Лубінця, існують випадки, коли через відібрані ґаджети родичі годинами або днями не знають про місцезнаходження своїх близьких. Спілкування з рідними має бути гарантоване.

Скандал із ТЦК в Одесі

Нагадаємо, кілька тижнів тому в мережі з'явилося відео конфлікту в Одесі за участю представників ТЦК і поліції.

В Одеському обласному ТЦК і СП пояснили, що група оповіщення намагалася затримати громадянина, який перебуває в розшуку, за порушення правил військового обліку.

Через відмову чоловіка надати документи та опір, військові застосували фізичну силу. У відомстві спростували інформацію про викрадення, однак ініціювали службову перевірку.

